В Индии нашли девочку-маугли

В Индии полицейские обнаружили восьмилетнюю девочку, воспитанную обезьянами. Об этом сообщает издание Times of India

Girl found in Katarniaghat forests of Uttar Pradesh's Bahraich two months back with habits similar to that of animals. pic.twitter.com/7lQlDYjF6V — ANI UP (@ANINewsUP) 6 апреля 2017 г.

Ребенок не умеет разговаривать, ходить на двух ногах и не понимает человеческую речь.

Девочку обнаружил в штате Уттар-Прадеш полицейский Суреш Ядав. Когда мужчина попытался забрать ребенка, обезьяны подняли шум и стали на него набрасываться. Ядав был вынужден вызвать подкрепление.