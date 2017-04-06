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В Индии нашли девочку-маугли

В Индии нашли девочку-маугли
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В Индии полицейские обнаружили восьмилетнюю девочку, воспитанную обезьянами. Об этом сообщает издание Times of India.
Ребенок не умеет разговаривать, ходить на двух ногах и не понимает человеческую речь.
Девочку обнаружил в штате Уттар-Прадеш полицейский Суреш Ядав. Когда мужчина попытался забрать ребенка, обезьяны подняли шум и стали на него набрасываться. Ядав был вынужден вызвать подкрепление.
Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, как девочка попала в джунгли, сколько времени она провела в лесу, и что стало с ее родителями.
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