В петербургском метро нашли гранату с запалом и следами тротила

Правоохранители нашли у пассажира петербургского метро гранату времен Великой Отечественной войны со следами тротила. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы регионального управления Росгвардии.

По данным агентства, пассажира задержали на станции «Приморская». Подозрительный предмет, похожий на гранату, высветился во время проверки сумки мужчины. На место вызвали взрывотехников. Они установили, что это РГ-42 времен ВОВ с современным запалом.

«Но тротила внутри гранаты не было, то есть следы тротила в гранате есть, но фактически она была полубоевая», - уточнил собеседник РИА Новости.

Владельца гранаты задержали. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.

Из-за инцидента «Приморскую» закрывали на вход и выход почти на час.