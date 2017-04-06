Следователи среди прочих рассматривают версию о том, что Акбаржон Джалилов , устроивший теракт в метрополитене Санкт-Петербурга, не собирался подрывать себя в вагоне метро. По информации "Интерфакс", сообщники террориста могли использовать его как "живую бомбу" без его ведома.

По данным источника агентства, множество факторов указывают на то, что смертника использовали "в темную". Возможно, план террористов состоял в том, чтобы Джалилиов оставил бомбы: одну на "Площади Восстания", а вторую в вагоне.

Кроме того, источник агентства заявил, что имеющиеся данные позволяют предположить, что Джалилов не был "классическим террористом-смертником". Отмечается, что это категорию людей готовят специально и долго.

Источник отметил, что в задачи Джалилова могло входить изготовление и закладка взрывных устройств, которые должны были быть приведены в действие дистанционно.

Напомним, что теракт произошел в метро Санкт-Петербурга на перегоне между станциями "Сенная Площадь" и "Технологический институт". Террорист Акбаржон Джалилов подорвал себя в вагоне. В результате погибли 14 и пострадали более 50 человек. В настоящее время следователи разыскивают предполагаемых сообщников террориста.