Задержанные в Москве поезда отправят по объездным магистралям

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы.

"Четыре поезда, которые задержаны — сейчас я поставил задачу железной дороге, чтобы быстро и оперативно по объездным магистралям отправили, в том числе организовали информирование встречающих о графике и времени прибытия", — сказал Пучков журналистам.

По его словам, "планируется, что к утру все электрички мы запустим.

По данным МЧС, к ликвидации происшествия привлечены более 170 человек и около 70 единиц техники, в том числе два аварийно-восстановительных поезда.