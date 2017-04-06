Украинские хулиганы поддержали джихадистов

После подрыва в метро Санкт-Петербурга в правоохранительные органы России непрерывно поступают звонки о минировании, при этом большинство из них с Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Подобные звонки десятками поступают в правоохранительные органы после каждого теракта. Обычно личности хулиганов быстро устанавливали и отправляли их либо в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, либо на принудительное лечение.

Однако сейчас анонимные сообщения о минировании все чаще приходят с территории Украины, граждане которой недоступны для правоохранительных органов России.

«Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения, поступающие из России»,— рассказал собеседник издания.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших были госпитализированы. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.