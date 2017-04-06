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Украинские хулиганы поддержали джихадистов
После подрыва в метро Санкт-Петербурга в правоохранительные органы России непрерывно поступают звонки о минировании, при этом большинство из них с Украины. Об этом сообщает газета «Коммерсант».
Подобные звонки десятками поступают в правоохранительные органы после каждого теракта. Обычно личности хулиганов быстро устанавливали и отправляли их либо в колонии за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, либо на принудительное лечение.
Однако сейчас анонимные сообщения о минировании все чаще приходят с территории Украины, граждане которой недоступны для правоохранительных органов России.
«Мы устанавливаем номера и даже авторов подобных звонков, но пресечь их действия не можем, поскольку правоохранительные органы Украины в последнее время просто отказываются исполнять любые поручения, поступающие из России»,— рассказал собеседник издания.
В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших были госпитализированы. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.
Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Главным подозреваемым является уроженец Средней Азии, гражданин России Акбаржон Джалилов, имевший связи с сирийскими боевиками.
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