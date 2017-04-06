Взорвавшееся у школы в Ростове-на-Дону устройство замаскировали под фонарик

Устройство, которое взорвалось у школы в Ростове-на-Дону, было замаскировано под фонарик, сообщает Life

Устройство сработало, когда во время уборки территории его поднял с земли дворник.

Мужчина госпитализирован, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота, сообщает РИА Новости.

Взрыв прогремел рядом с одной из школ города. Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.