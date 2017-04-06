Взрыв у ростовской школы. Кому «предназначалась» бомба-фонарик?

В самом центре Ростова-на-Дону рядом со школой прогремел взрыв. Пострадал один человек, который поднял с земли электрический фонарик, включил его, после чего и произошло ЧП. Life.ru пишет, что это сторож школы № 5. В результате взрыва он получил травмы рук и живота. СМИ также писали, что это может быть бомж.

Квартал в районе происшествия оцеплен, движение временно перекрыто. Все это произошло довольно ранним утром, еще до начала занятий в школе, рассказала главный редактор ростовского интернет-издания «Деловой квартал» Елена Романова . По ее словам, это событие для города уникальное.

Елена Романова главный редактор ростовского интернет-издания «Деловой квартал»:

«Центр города, там рядышком находятся школа, мединститут, довольно оживленное место. Взрыв произошел утром, в начале восьмого. Надо сказать, что для Ростова это нетипичная ситуация, потому что, несмотря на близость к Северному Кавказу, здесь никогда не было крупных терактов. Но в последнее время мы стали замечать: в крупных торговых центрах стали чаще передавать объявления о том, чтобы никто не брал посторонние предметы, чтобы родители следили за детьми, чтобы они не поднимали непонятные предметы с земли. Какая-то нервозность, конечно, существовала, плюс еще по соцсетям пошла информация о готовящихся терактах в крупных городах России. Нервозность, конечно, была».

Не исключен расчет злоумышленников на то, что фонарик-бомбу подберут и приведут в действие школьники.