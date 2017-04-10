«Отказали тормоза»: свидетели ЧП в Москве рассказали о разговоре машинистов

Пассажиры, разбившейся в субботу, 8 апреля, электрички, рассказали, что о предстоящем столкновении услышали от машинистов по громкой связи, которую они забыли выключить. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Юлия Коломыцева, которая вместе с братом ехала на дачу, заявила, что переговоры машинистов электропоезда были слышны во всех подробностях и во всех вагонах.

«Машинисты стали говорить взволнованно, на повышенных тонах, и мы поняли, что происходит что-то странное», - рассказал Коломыцева.

По словам девушки, по громкой связи слышалось: «отказали тормоза», «тормозная система не работает», тогда все пассажиры побежали в передние вагоны.

«И мы под давлением, влиянием толпы тоже побежали вперед, хотя нам никто особых указаний не давал, что делать. Мы бежали все вместе. Мы бежали толпой в передние вагоны. Навстречу нам вдруг вышел мужчина, он говорит: «Садитесь, скоро будет столкновение», – добавила она.

Но в момент столкновения никто не успел сесть и все упали на пол. После этого двери поезда открылись и люди стали выпрыгивать.

Электричка Москва-Усово и пассажирский поезд Москва-Брест столкнулись вечером в субботу, 8 апреля, на западе Москвы в районе Филевского парка.

На данный момент в результате ЧП госпитализированы 12 пострадавших. Всего за помощью к медикам обратились 50 человек.