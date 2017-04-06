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В Ростове-на-Дону возле школы произошел взрыв
Издание Life сообщает о взрыве возле школы в Ростове-на-Дону. СМИ сообщают об одном пострадавшем.
На место происшествия прибыли правоохранители.
По данным портала Privet-rostov.ru, в результате взрыва пострадал дворник, ему оторвало руку. «Возле пятой школы (гимназии), на Садовой произошел взрыв, взорвался пакет в 7 часов утра. Мужчине-дворнику оторвало руку. Родителей предупредили», - сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Также говорят, что и в самой школе там нашли взрывчатку», - сообщил еще один очевидец.
Свидетели происшествия также сообщают, что движение в районе школы перекрыто.
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