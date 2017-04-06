В Астрахани оцепили Ленинский район после нападения на бойцов Росгвардии

Ленинский район Астрахани, где произошел обстрел трех сотрудников Росгвардии, полностью оцеплен, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Всего в Астрахани четыре административных района, Ленинский расположен к северу от центра города.

Нападение было совершено в ночь на четверг. Ранее сообщалось, что нападавшие причастны к убийству полицейских 4 апреля. Один из нападавших был ликвидирован и опознан как один из объявленных в розыск по делу об убийстве 4 апреля.

"Ленинский район полностью оцеплен, закрыт на въезд и выезд", — пояснил источник.

Он добавил, что правоохранители нашли брошенную машину Renault Logan, на которой передвигались нападавшие. По его словам, ликвидированный нападавший опознан, им оказался Рамзан Кукулаев 1996 года рождения.