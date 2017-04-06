В Полтаве произошла массовая драка, пострадали три человека

Три человека пострадали, восемь задержаны в результате столкновений протестующих с представителями частной фирмы в украинском городе Полтава, сообщило главное управление Национальной полиции Украины в Полтавской области.

Столкновения в центре города произошли в среду вечером — у арки на улице Соборности, куда пришли более 300 митингующих. По данным полиции, мероприятие началось мирно, люди стояли с плакатами и выражали недовольство словесно.

"В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка. В результате столкновения пострадали три человека. Один человек получил ножевое ранение, еще один — повреждения головы (вероятно, ударом деревянной палкой) и травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно, перелом носа). Все трое доставлены каретами скорой помощи в местные больницы", — сообщили в полиции.

Как отметили в ведомстве, чтобы не допустить эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции, они разделили конфликтующие стороны, провели с ними переговоры о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих.

"Полицией задержаны восемь наиболее активных человек с обеих сторон. Сейчас личности этих людей устанавливаются и устанавливаются все обстоятельства правонарушения", — сообщила полиция.

По данным местных СМИ, люди протестовали против постройки арки в центре города.