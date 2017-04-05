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Полиция проверяет бесхозный предмет на станции метро "Тушинская"
Сотрудники полиции проверяют бесхозный предмет, обнаруженный в среду вечером на станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
"На платформе второго пути станции "Тушинская" найден бесхозный предмет. Место находки огорожено, работают кинологи", — сказал собеседник агентства.
По его словам, линия метро продолжает работать в штатном режиме.
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