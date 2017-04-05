Сотрудники полиции проверяют бесхозный предмет, обнаруженный в среду вечером на станции "Тушинская" Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"На платформе второго пути станции "Тушинская" найден бесхозный предмет. Место находки огорожено, работают кинологи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, линия метро продолжает работать в штатном режиме.