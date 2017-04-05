Сенатор Тюльпанов скончался от острой сердечной недостаточности

Причиной смерти члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова , который скончался 4 апреля в Санкт-Петербурге, стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сенатора со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы.

"Причиной смерти сенатора, согласно заключению судмедэкспертизы, является "острая сердечная недостаточность и другие формы острой ишемической болезни сердца", - сказали в пресс-службе.

Накануне Следственный комитет начал доследственную проверку обстоятельств смерти главы комитета Совета Федерации по регламенту, сенатора от Ненецкого автономного округа Вадима Тюльпанова в результате несчастного случая. Днем 4 апреля сенатор поскользнулся и получил при падении травму в помещении оздоровительного центра в Кировском районе Санкт-Петербурга. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Гражданская панихида по Тюльпанову пройдет 7 апреля в Ротонде Мариинского дворца, где заседает Законодательное собрание Петербурга, сообщила начальник управления информации городского парламента Елена Тимошенко. Она уточнила, что отпевание парламентария состоится в церкви Воскресенского Новодевичьего монастыря, похоронен Тюльпанов будет на Новодевичьем кладбище Петербурга.

До работы в Совете Федерации Тюльпанов два созыва был председателем Законодательного собрания Петербурга с 2003 по 2011 гг. С 2011 года представлял в верхней палате российского парламента законодательную власть Петербурга. В сентябре 2014 был избран в Совет Федерации сенатором от Ненецкого автономного округа, занимал пост председателя комитета по регламенту.