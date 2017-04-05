Летевший через Москву в Париж итальянец умер за минуты до вылета

Гражданин Италии, летевший через московский аэропорт Шереметьево в Париж, умер на борту самолета за несколько минут до вылета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, мужчине стало плохо с сердцем. Прямо на борту врачи пытались реанимировать его около получаса, но пассажир так и не пришел в сознание.

Одна из пассажирок того самолета рассказала в соцсетях, что мужчине было на вид около 50 лет, он летел транзитом через Москву «отуда-то с Востока». «Вбежал в самолет последним. Рухнул на свое место, покрасневший и запыхавшийся, послушал, как старший бортпроводник отдал команду на закрытие дверей, и умер», — написала пассажирка.

По ее словам, реанимировать его пытались 45 минут, медики задействовали дефибриллятор, а также сделали мужчине трахеотомию, но результата это не дало.

Пассажиров сняли с рейса, чтобы заменить борт.