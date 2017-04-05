Машинист взорванного в Петербурге поезда рассказал о первых минутах после взрыва

Машинист петербургского метро Александр Каверин , который управлял взорванным 3 апреля поездом, рассказал RT о том, как пассажиры помогали раненым.

«Двери не открылись в вагоне, где произошёл взрыв, так как их раздуло. И вот тут я хочу поблагодарить самих пассажиров, потому что, выйдя из поезда, люди бросились раздирать двери повреждённого вагона. Изначально их открывали именно они. Уже потом туда прибыли машинисты, инструктора, дежурные машинисты, дежурные по станции. В общем, участие принимали все. Так что хочу выразить благодарность людям, которые не бросили оставшихся внутри поезда, не убежали, а стали помогать первыми», — заявил он.

Машинист также отметил, что взрыв почти не отразился на тяге поезда и тот смог спокойно доехать до станции, но всё равно он опасался, что состав может сойти с рельс.

Инспектор Альберт Сибирский, который обнаружил взрывное устройство на станции «Площадь Восстания», в свою очередь рассказал RT, что люди сами часто проявляют внимательность и сообщают о подозрительных предметах.

«Бывает, что пассажиры обращаются, но в данном случае я сам нашёл взрывное устройство», — отметил он, добавив, что это обычная работа.