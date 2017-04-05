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В ДНР сообщили о взрыве во время субботника

В ДНР во время субботника произошел взрыв
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о произошедшем во время субботника взрыве.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной администрации, в результате взрыва гранаты погиб один человек, семеро пострадали.
«Сегодня произошло ЧП. Во время субботника произошёл взрыв, человек погиб, семь пострадали. Сейчас есть информация о том, что это взорвалась граната», — заявил представитель администрации.
Накануне глава ДНР Александр Захарченко выразил опасение, что украинские силовики могут продолжить обстрелы ДНР на Пасху, несмотря на объявленное перемирие
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Александр Захарченко
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