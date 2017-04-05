В ДНР сообщили о взрыве во время субботника

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили о произошедшем во время субботника взрыве.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местной администрации, в результате взрыва гранаты погиб один человек, семеро пострадали.

«Сегодня произошло ЧП. Во время субботника произошёл взрыв, человек погиб, семь пострадали. Сейчас есть информация о том, что это взорвалась граната», — заявил представитель администрации.