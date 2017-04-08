Инспектор прозевал террориста Джалилова из-за игры

Правоохранители Санкт-Петербурга узнали, как террористу Акбаржону Джалилову удалось попасть в метрополитен. Как оказалось, в момент прохода боевика на станцию полицейский ушел по вызову, а инспектор службы безопасности увлекся игрой в мобильном телефоне.

Следователям удалось восстановить путь террориста Джалилова в день теракта в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что в метро злоумышленник зашел на станции "Академическая".

Расстояние от входа в вестибюль до эскалатора боевику удалось преодолеть незамеченным, несмотря на установленные рамки металлоискателя. Подозрительного мужчину с большим рюкзаком не заметил ни полицейский, ни сотрудник службы безопасности: первый отсутствовал на посту, так как его вызвали для оформления задержанного с мелкой партией наркотика на другую станцию, а второй был слишком увлечен игрой в мобильном телефоне.

Правоохранители начали доследственную проверку по признакам, попадающим под статью "Халатность" – ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой смерть двух и более лиц, передает "Фонтанка.ру". Если будет установлено, что инспектор службы безопасности действительно прозевал террориста из-за игры, то ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Напомним, что трагедия в подземке Санкт-Петербурга произошла 3 апреля около 15:00 мск. Взрыв прогремел на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Как писали Dni.Ru, бомба сдетонировала в третьем вагоне сразу после отправления поезда. В результате происшествия погибли 13 человек, более 60 пострадали.