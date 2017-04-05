В Петербурге закрыли станцию "Сенная площадь"

В Санкт-Петербурге закрыли станцию метро "Сенная площадь" из-за сообщения о минировании, сообщает Life

Также закрыты переходы на станции "Спасская" и "Садовая".

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить. Правоохранители обезвредили бомбу, замаскированную под огнетушитель.