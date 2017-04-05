Смертник обошел систему

Метрополитеновцы и полицейские, пропустившие террориста, могут быть обвинены в халатности.

Следственный комитет установил личность террориста-смертника, совершившего самоподрыв в санкт-петербургском метро. По версии следствия, теракт, в результате которого погибли 14 человек, а еще около 50 получили ранения, — дело рук уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, недавно получившего российское гражданство. Вторую, не сработавшую бомбу, в метро пронес тоже он. Пока следователи устанавливают мотивы, которыми руководствовался 22-летний террорист, и ищут возможных соучастников преступления, депутаты петербургского законодательного собрания требуют у городского правительства отчитаться за бюджетные средства, потраченные на обеспечение безопасности в городском метрополитене.

Уже на следующий день после теракта участники расследования установили, что его исполнителем являлся уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов . По версии следствия, вначале молодой человек пытался совершить взрыв на станции "Площадь Восстания", а после того как бомба почему-то не сработала, оставил ее под скамейкой на платформе. Подозрительную сумку минут за двадцать до теракта в вагоне обнаружил во время планового обхода сотрудник метрополитена, вызвавший полицейских. Пока стражи порядка разбирались с сумкой, в вагоне поезда, следовавшего между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", Джалилов активировал вторую бомбу, находившуюся у него в рюкзаке. В результате взрыва погибли 14 человек, около 50 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. От самого смертника остались голова и конечности.

О том, что в обоих случаях действовал именно Джалилов, следствие установило по записям камер наружного наблюдения. Кроме того, по заключению генетической экспертизы, именно он оставил следы на несработавшей бомбе.

Следует отметить, что Джалилов, в 16-летнем возрасте получивший гражданство России, которое имеет и его отец, не состоял на учете как экстремист ни в правоохранительных органах России , ни в родной для него Киргизии. В Санкт-Петербурге Джалилов-младший активно занимался рукопашным боем, а на жизнь зарабатывал в качестве официанта и автослесаря.

Тем не менее участники расследования полагают, что, побывав недавно в Оше, а затем вернувшись в Санкт-Петербург, Джалилов через соцсети связался с кем-то из своих земляков, воюющих за запрещенное в России "Исламское государство" . По данным спецслужб Киргизии, в ИГ насчитывается более тысячи выходцев из этой страны.

В письмах от них он мог получить инструкции, где и как найти в сети рецепты по изготовлению в домашних условиях взрывчатки (ее основой оказалась аммиачная селитра, используемая в удобрениях) и детонаторов. Затем приобрел стальные шарики для подшипников -- в Санкт-Петербурге их можно купить по рублю за штуку, и где-то нашел старые автомобильные огнетушители, ставшие оболочками СВУ.

Таким образом, вся подготовка к теракту могла занять всего пару недель и обошлась от силы в несколько тысяч рублей. Тем не менее система антитеррористической защиты санкт-петербургского метрополитена, на оснащение которой были потрачены сотни миллионов рублей, оказалась бесполезной даже против террориста-одиночки. Участники расследования не исключают, что это могло произойти из-за халатности сотрудников службы безопасности метрополитена, которые должны следить за показаниями металлодетекторов, установленных на входах в метро, а также полицейских. Согласно ведомственным инструкциям, и те и другие должны вычислять среди пассажиров тех, которые могут относиться к группе риска не только по показаниям приборов, но и по внешнему виду, проводить с ними профилактические беседы и более тщательно их досматривать. Исправный металлодетектор не мог не сработать при проносе двух огнетушителей, заполненных шариками и взрывчаткой, а при их осмотре даже не специалист выявил бы, что это на самом деле бомбы.

Вопрос об эффективности работы систем безопасности метрополитена заинтересовал и депутатов петербургского парламента. Представители двух оппозиционных фракций, "Справедливой России" "Яблока" , обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с требованием отчитаться о средствах, потраченных на них за последние годы. Так, в конце 2015 года Смольный потратил около 60 млн руб. на закупки у московского ЗАО "Современные наукоемкие технологии" арочных металлодетекторов. На сегодняшний день в вестибюлях станций метрополитена установлено 325 таких детекторов. Сейчас парламентарии просят предоставить информацию об эффективности этой аппаратуры, сообщить, сколько попыток терактов было предотвращено за счет закупленного оборудования, и пояснить, какие меры безопасности на транспорте планирует принять Смольный в ближайшее время.