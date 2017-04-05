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Смертник обошел систему
Метрополитеновцы и полицейские, пропустившие террориста, могут быть обвинены в халатности.
Следственный комитет установил личность террориста-смертника, совершившего самоподрыв в санкт-петербургском метро. По версии следствия, теракт, в результате которого погибли 14 человек, а еще около 50 получили ранения, — дело рук уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, недавно получившего российское гражданство. Вторую, не сработавшую бомбу, в метро пронес тоже он. Пока следователи устанавливают мотивы, которыми руководствовался 22-летний террорист, и ищут возможных соучастников преступления, депутаты петербургского законодательного собрания требуют у городского правительства отчитаться за бюджетные средства, потраченные на обеспечение безопасности в городском метрополитене.
Уже на следующий день после теракта участники расследования установили, что его исполнителем являлся уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. По версии следствия, вначале молодой человек пытался совершить взрыв на станции "Площадь Восстания", а после того как бомба почему-то не сработала, оставил ее под скамейкой на платформе. Подозрительную сумку минут за двадцать до теракта в вагоне обнаружил во время планового обхода сотрудник метрополитена, вызвавший полицейских. Пока стражи порядка разбирались с сумкой, в вагоне поезда, следовавшего между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт", Джалилов активировал вторую бомбу, находившуюся у него в рюкзаке. В результате взрыва погибли 14 человек, около 50 пассажиров получили ранения различной степени тяжести. От самого смертника остались голова и конечности.
О том, что в обоих случаях действовал именно Джалилов, следствие установило по записям камер наружного наблюдения. Кроме того, по заключению генетической экспертизы, именно он оставил следы на несработавшей бомбе.
Следует отметить, что Джалилов, в 16-летнем возрасте получивший гражданство России, которое имеет и его отец, не состоял на учете как экстремист ни в правоохранительных органах России, ни в родной для него Киргизии. В Санкт-Петербурге Джалилов-младший активно занимался рукопашным боем, а на жизнь зарабатывал в качестве официанта и автослесаря.
Тем не менее участники расследования полагают, что, побывав недавно в Оше, а затем вернувшись в Санкт-Петербург, Джалилов через соцсети связался с кем-то из своих земляков, воюющих за запрещенное в России "Исламское государство". По данным спецслужб Киргизии, в ИГ насчитывается более тысячи выходцев из этой страны.
В письмах от них он мог получить инструкции, где и как найти в сети рецепты по изготовлению в домашних условиях взрывчатки (ее основой оказалась аммиачная селитра, используемая в удобрениях) и детонаторов. Затем приобрел стальные шарики для подшипников -- в Санкт-Петербурге их можно купить по рублю за штуку, и где-то нашел старые автомобильные огнетушители, ставшие оболочками СВУ.
Таким образом, вся подготовка к теракту могла занять всего пару недель и обошлась от силы в несколько тысяч рублей. Тем не менее система антитеррористической защиты санкт-петербургского метрополитена, на оснащение которой были потрачены сотни миллионов рублей, оказалась бесполезной даже против террориста-одиночки. Участники расследования не исключают, что это могло произойти из-за халатности сотрудников службы безопасности метрополитена, которые должны следить за показаниями металлодетекторов, установленных на входах в метро, а также полицейских. Согласно ведомственным инструкциям, и те и другие должны вычислять среди пассажиров тех, которые могут относиться к группе риска не только по показаниям приборов, но и по внешнему виду, проводить с ними профилактические беседы и более тщательно их досматривать. Исправный металлодетектор не мог не сработать при проносе двух огнетушителей, заполненных шариками и взрывчаткой, а при их осмотре даже не специалист выявил бы, что это на самом деле бомбы.
Вопрос об эффективности работы систем безопасности метрополитена заинтересовал и депутатов петербургского парламента. Представители двух оппозиционных фракций, "Справедливой России" и "Яблока", обратились к губернатору города Георгию Полтавченко с требованием отчитаться о средствах, потраченных на них за последние годы. Так, в конце 2015 года Смольный потратил около 60 млн руб. на закупки у московского ЗАО "Современные наукоемкие технологии" арочных металлодетекторов. На сегодняшний день в вестибюлях станций метрополитена установлено 325 таких детекторов. Сейчас парламентарии просят предоставить информацию об эффективности этой аппаратуры, сообщить, сколько попыток терактов было предотвращено за счет закупленного оборудования, и пояснить, какие меры безопасности на транспорте планирует принять Смольный в ближайшее время.
Начальник петербургского метрополитена Владимир Гарюгин вчера на встрече с журналистами рассказал, что за прошлый год сотрудники подземки с помощью металлодетекторов выявили порядка 10 тыс. запрещенных к провозу предметов. Но при этом заявил, что обеспечить такую же "стерильность", как, например, в аэропорту Пулково, метрополитен не может по определению, поскольку в день перевозит 2 млн пассажиров и их тотальный досмотр, особенно в час пик, полностью парализует работу метро.
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