Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В Петербург прибыли родственники предполагаемого смертника
В Санкт-Петербург прилетели родственники предполагаемого исполнителя теракта в метрополитене Акбаржона Джалилова, сообщает телеканал «Звезда».
Накануне родственников Джалилова допросили в Киргизии в Ошском областном управлении Госкомитета нацбезопасности.
Ранее сообщалось, что отец подозреваемого проживает в Санкт-Петербурге, его мать и брат живут в Оше.
Сам Акбаржон Джалилов шесть лет назад получил российское гражданство.
В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.
Оставить комментарий