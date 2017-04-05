В Петербург прибыли родственники предполагаемого смертника

В Санкт-Петербург прилетели родственники предполагаемого исполнителя теракта в метрополитене Акбаржона Джалилова, сообщает телеканал «Звезда».

Накануне родственников Джалилова допросили в Киргизии в Ошском областном управлении Госкомитета нацбезопасности.

Ранее сообщалось, что отец подозреваемого проживает в Санкт-Петербурге, его мать и брат живут в Оше.

Сам Акбаржон Джалилов шесть лет назад получил российское гражданство.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошел взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». Сообщалось, что в результате происшествия погибли 14 человек, 49 пострадавших остаются в больницах. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» удалось предотвратить.