Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В ДНР во время субботника произошел взрыв
Глава оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что в районе Новоазовска во время субботника произошел взрыв. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
В результате происшествия погибла женщина 1972 года рождения, еще семь человек получили ранения. Басурин уточнил, что местные жители «наводили порядок в лесопосадке», когда сработало взрывное устройство, оставленное там украинскими военнослужащими в 2014 году.
Представитель местной администрации рассказал РИА Новости, что во время субботника взорвалась граната.
Оставить комментарий