В ДНР во время субботника произошел взрыв

В результате происшествия погибла женщина 1972 года рождения, еще семь человек получили ранения. Басурин уточнил, что местные жители «наводили порядок в лесопосадке», когда сработало взрывное устройство, оставленное там украинскими военнослужащими в 2014 году.

Представитель местной администрации рассказал РИА Новости , что во время субботника взорвалась граната.