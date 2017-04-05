Установлено место жительства исполнителя теракта в Петербурге

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко.

МВД России. По ее словам, Бастрыкин закончил проводить оперативное совещание в 0.30 мск, на котором было заслушаны промежуточные результаты расследования теракта в метро Санкт-Петербурга. В работе совещания также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ

"Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — добавила Петренко.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.