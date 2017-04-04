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Взрыв произошел на фабрике фейерверков в Португалии, есть жертвы

Взрыв произошел на фабрике фейерверков в Португалии
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Взрыв прогремел на семейной фабрике фейерверков в Португалии. В результате ЧП по меньшей мере четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает AP, ссылаясь на экстренные службы.
В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как клубы дыма поднимаются над территорией предприятия. На месте работают медики и представители правоохранительных органов. Выясняются обстоятельства случившегося.
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Португалия Происшествия
МВД
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