Взрыв произошел на фабрике фейерверков в Португалии, есть жертвы

Взрыв прогремел на семейной фабрике фейерверков в Португалии. В результате ЧП по меньшей мере четыре человека погибли, еще трое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает AP, ссылаясь на экстренные службы.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как клубы дыма поднимаются над территорией предприятия. На месте работают медики и представители правоохранительных органов . Выясняются обстоятельства случившегося.