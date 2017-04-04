Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Источник рассказал об обыске в квартире подозреваемого Джалилова
В квартире предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге проведен обыск. Взрывных устройств, их элементов или других подозрительных предметов правоохранительные органы не обнаружили. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник. Официально информация не подтверждена.
"Это наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством", - пояснил собеседник агентства.
О том, что именно Акбаржон Джалилов 1995 года рождения оказался смертником, устроившим взрыв в метро, ранее сообщили в Следственном комитете РФ. Он уроженец киргизского города Ош, но являлся гражданином России. По данным следствия, перед терактом он оставил другое взрывное устройство на станции "Площадь восстания", которое было обезврежено взрывотехниками.
Напомним, в понедельник, 3 апреля, около 14.30 в вагоне поезда на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" сработало взрывное устройство, начиненное самодельной шрапнелью. На данный момент известно о 14 погибших и 68 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Оставить комментарий