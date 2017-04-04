Источник рассказал об обыске в квартире подозреваемого Джалилова

В квартире предполагаемого террориста Акбаржона Джалилова на Гражданском проспекте в Санкт-Петербурге проведен обыск. Взрывных устройств, их элементов или других подозрительных предметов правоохранительные органы не обнаружили. Об этом "Интерфаксу" сообщил источник. Официально информация не подтверждена.

"Это наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством", - пояснил собеседник агентства.

О том, что именно Акбаржон Джалилов 1995 года рождения оказался смертником, устроившим взрыв в метро, ранее сообщили в Следственном комитете РФ . Он уроженец киргизского города Ош, но являлся гражданином России. По данным следствия, перед терактом он оставил другое взрывное устройство на станции "Площадь восстания", которое было обезврежено взрывотехниками.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, около 14.30 в вагоне поезда на перегоне между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" сработало взрывное устройство, начиненное самодельной шрапнелью. На данный момент известно о 14 погибших и 68 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".