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Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно
В Санкт-Петербурге бомба на станции «Площадь Восстания» могла сработать случайно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В качестве одной из версий рассматривается версия о случайной сработке взрывного устройства», — заявил собеседник агентства.
На момент написания новости официальное подтверждение этой информации не поступало. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще 49 человек получили ранения. По версии следствия, бомбу привел в действие 22-летний террорист-смертник Акбаржон Джалилов. Еще один взрыв на станции «Площадь Восстания» правоохранительные органы предотвратили. Бомба была замаскирована под огнетушитель.
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