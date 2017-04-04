Далее:
Главное сейчас
Рамблер/новости

Пользователи Сети заинтересовались последним твитом Тюльпанова

Пользователи Сети заинтересовались последним твитом Тюльпанова
Фото:
В интернете обсуждают последнюю публикацию в Twitter скончавшегося сенатора Вадима Тюльпанова. Об этом сообщает радио «Говорит Москва».
1 апреля Тюльпанов опубликовал снимок плаката из аэропорта Самары с надписью «Меня ударили доской, лежу я с болью и тоской». 4 апреля член Совета Федерации Федерального собрания поскользнулся в бане и ударился головой об пол. Политик получил перелом основания черепа и от полученной травмы скончался. Вадим Тюльпанов был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа. Также он занимал должность председателя комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. Тюльпанов был тестем нападающего петербургского «Зенита» Александра Кержакова. Дочь Тюльпанова Милана Кержакова ждет ребенка.
Еще 1 источник
Совет Федерации Зенит
Вадим Тюльпанов Александр Кержаков
Оставить комментарий

Последние новости