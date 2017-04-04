Следователи обнаружили у экс-главы Удмуртии дом в Испании

Семья экс-главы Удмуртии Александра Соловьева , подозреваемого в получении взяток на сумму около 140 миллионов рублей, владеет недвижимостью в Испании, заявил следователь в Басманном суде Москвы, который рассматривает вопрос об аресте бывшего руководителя региона.

"У него и его семьи есть жилье в Испании", — сказал он. Следователь опасается, что если суд откажется арестовывать обвиняемого, то тот скроется за пределами России.

Он также добавил, что тот может угрожать свидетелям. "Со стороны других фигурантов дела имеются заявления о возможном оказании угроз и давлении, есть такие опасения", — сказал представитель СК.

Ранее следователь в суде сообщил, что Соловьев не признал свою вину и отказался от дачи показаний. Экс-глава Удмуртии попросил суд о домашнем аресте.