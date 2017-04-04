СК опубликовал список 10 погибших в Петербурге, чьи личности установлены

Следственный комитет России опубликовал список из десяти погибших в результате взрыва в вагоне петербургского метро, чьи личности уже установлены.

Для опознания четырех остальных погибших проведут генетическую экспертизу, их визуальная идентификация не представляется возможной, добавляет следствие.

Список погибших, чьи личности установлены:

Даниленко Оксана Геннадьевна (03.10.1991),

Малюкова Ксения Сергеевна (11.09.1998),

Медянцева Ирина Кузьминична (06.05.1966),

Налимов Юрий Павлович (07.06.1945),

Сагадеев Мансур Тихирович (27.08.2000 или 27.03.2000),

Свистунова Ангелина Сергеевна (17.02.1990),

Щекина Лариса Григорьевна (02.06.1950).

В понедельник между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить. СК возбудил дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. Погибли 14 человек, 49 пострадавших находятся в больницах.