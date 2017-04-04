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Станция "Парк Победы" метро Петербурга закрыта на вход и выход
Фото: Wikimedia Commons
Станция метро "Парк Победы" в Петербурге закрыта на вход и выход по техническим причинам. Такая информация транслируется в метро по громкой связи, передает корреспондент ТАСС.
"По техническим причинам станция "Парк Победы" закрыта на вход и выход", - говорится в сообщении.
Комментарий пресс-службы метрополитена пока получить не удалось.
Ранее более двух часов были закрыты станции "Спасская", "Сенная" и "Садовая", по второй линии поезда шли от "Купчино" до "Московской" и от "Петроградской" до "Парнаса", а станции от "Парка Победы" до "Горьковской" были закрыты на вход и выход. Также закрывалась станция "Достоевская".
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