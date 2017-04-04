Станция «Парк Победы» метро Петербурга закрыта на вход и выход

Станция метро "Парк Победы" в Петербурге закрыта на вход и выход по техническим причинам. Такая информация транслируется в метро по громкой связи, передает корреспондент ТАСС.

"По техническим причинам станция "Парк Победы" закрыта на вход и выход", - говорится в сообщении.

Комментарий пресс-службы метрополитена пока получить не удалось.