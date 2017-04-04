Москвича на Ferrari лишили прав на 20 месяцев за отказ от медосвидетельствования

Отказавшегося пройти медосвидетельствование водителя Ferrari Алексея Звездилина, остановленного по подозрению в вождении в нетрезвом виде, лишили водительских прав на 20 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Это решение вынес мировой суд Тверского района Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Анастасию Дзюрко

Составленный на Звездилина протокол о нарушении части 1 статьи 12.26 КоАП признали законным и обоснованным. На заседании не было ни нарушителя, ни его представителей.

Звездилина остановили в центре Москвы утром 5 марта по подозрению в вождении в нетрезвом виде. В СМИ появилась информация о том, что он работает в полиции, но позже в столичном ГУ МВД опровергли эти данные.

В марте полиция остановила в Москве 20-летнего лихача на Ferrari, разогнавшегося до скорости 245 километров в час. Молодой человек рассказал, что никуда не спешил и просто катался.