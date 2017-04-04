В СК назвали имя устроившего взрыв в метро Петербурга

Террористом-смертником из петербургского метро оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СК РФ) Светлану Петренко.

«Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения», - заявила Петренко.