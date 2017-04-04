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В СК назвали имя устроившего взрыв в метро Петербурга
Террористом-смертником из петербургского метро оказался выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СК РФ) Светлану Петренко.
«Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения», - заявила Петренко.
Петренко добавила, что Джалилов также подложил несработавшее взрывное устройство на станции «Площадь Восстания». К такому выводу пришли криминалисты, обнаружившие генетические следы террориста на сумке, где находилась бомба. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 14 человек, еще 49 человек получили ранения. На станции «Площадь Восстания» полицейские обезвредили взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель. Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».
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