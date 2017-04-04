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Стали известны подробности убийства полицейских в Астрахани
Подозреваемые в убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов в Астрахани намеренно устроили ДТП, чтобы вызвать патруль. Как передает РИА "Новости", второму участнику аварии, водителю Nissan, они угрожали расправой и заставили вызвать полицию на место ЧП.
"Второму участнику ДТП угрожали расправой. Подозреваемые спровоцировали столкновение, а затем заставили водителя Nissan вызвать сотрудников полиции на место аварии, его они оставили в живых", - сообщает РИА "Новости".
Напомним, двоих полицейских произошло в ночь на 4 апреля. После этого преступники завладели табельным оружием и скрылись с места ЧП. Как заявил губернатор области Александр Жилкин, к нападению были причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов. В розыск были объявлены 8 человек.
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