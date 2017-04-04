Стали известны подробности убийства полицейских в Астрахани

Подозреваемые в убийстве двоих сотрудников правоохранительных органов в Астрахани намеренно устроили ДТП, чтобы вызвать патруль. Как передает РИА "Новости", второму участнику аварии, водителю Nissan, они угрожали расправой и заставили вызвать полицию на место ЧП.

"Второму участнику ДТП угрожали расправой. Подозреваемые спровоцировали столкновение, а затем заставили водителя Nissan вызвать сотрудников полиции на место аварии, его они оставили в живых", - сообщает РИА "Новости".