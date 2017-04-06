Около 250 человек эвакуировали из школы в Петербурге из-за запаха газа

Около 250 человек эвакуировали из одной из школ Кировского района Санкт-Петербурга из-за запаха газа неизвестного происхождения, у девяти детей наблюдаются признаки отравления газом. Об этом в четверг ТАСС сообщили в администрации района.

"250 человек эвакуировали из школы из-за газа неизвестного происхождения. Медики осматривают детей. У девяти детей признаки отравления газом", - сказали в администрации.