В Москве убили врача-анестезиолога

В квартире на востоке Москвы нашли тело 46-летнего врача-анестезиолога с ножевыми ранениями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Помощник руководителя управления СК России по Москве Юлия Иванова уточнила, что тело 46-летнего мужчины обнаружила его дочь. На шее врача зафиксировали многочисленные раны.

По данным источника ТАСС среди правоохранителей, погибший работал в 57-й городской больнице. Собеседник агентства уточнил, что врачу нанесли семь ножевых ранений. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

В СК заявили, что подозреваемый в убийстве уже задержан. Им оказался знакомый потерпевшего 1988 года рождения. Ранее этот человек отбывал наказание за особо тяжкое преступление.

В ближайшее время задержанного допросят. Его мотивы неизвестны.