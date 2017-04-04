Стали известны новые подробности обезвреживания бомбы в Петербурге

В понедельник, 3 апреля, сотрудники правоохранительных органов отключили мобильную связь во время разминирования бомбы, которую обнаружили в подземном вестибюле станции «Площадь восстания» в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, это было сделано на тот случай, если найденная там бомба должна была быть приведена в действие через телефонный звонок.

«На практике, не думаю, что блокировка телефонов была принципиально важна. Каналы перекрывают на всякий случай. Это процедура, которая позволяет избежать осуществления замыслов террористов с помощью мобильной связи», - сказал источник агентства.

По его словам, черную сумку обнаружили практически в тоже время, когда и прогремел взрыв.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже ее обезвредили.

По последним данным, при взрыве погибли 14 человек и еще 58 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил по факту случившегося дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).

СМИ писали, что бомбу привел в действие террорист-смертник из Средней Азии. По предварительным данным, он имел связи с сирийскими боевиками. Также сообщалось, что по подозрению в подготовке теракта объявили в розыск двух человек, один из которых оставил бомбу на «Площади Восстания».