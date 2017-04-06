Водитель автобуса, столкнувшегося с грузовиком под Рязанью, мог уснуть за рулем или пойти на обгон, что повлекло ДТП. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МВД по Рязанской области.

"Водитель выехал на полосу встречного движения. Погодные условия не могли ему помешать. С дорожным покрытием тоже все в порядке. Тут две версии: либо уснул за рулем, либо шел на обгон", - сказал собеседник агентства.

Столкновение пассажирского автобуса Москва - Элиста и грузовика произошло в 23:20 мск 5 апреля на 215 км федеральной дороги М-6 "Каспий" в Михайловском районе Рязанской области. В результате аварии два человека погибли - водитель и пассажир автобуса. 31 пассажир госпитализирован в Михайловскую ЦРБ с травмами различной степени тяжести. Один из них находится в реанимации.