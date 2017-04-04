Далее:
Главное сейчас
RT на русском

В СБУ пообещали помочь России с расследованием взрыва в Петербурге

Помощь, откуда не ждали: СБУ готова расследовать теракт вместе с РФ
Фото:
Служба безопасности Украины (СБУ) при необходимости поможет России с расследованием взрыва в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил советник главы СБУ Юрий Тандит.
«Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления»,— цитирует «112 Украина» советника.
Тандит также выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших при взрыве в Петербурге.
3 апреля в метрополитене Санкт-Петербурга произошёл взрыв, в результате которого погибли 11 человек. Согласно списку МЧС, 51 человек в настоящее время находится в медучреждениях города.
Еще 5 источников
Расследование В мире Происшествия Санкт-Петербург
СБУ МЧС
Юрий Тандит
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости