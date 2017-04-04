В СБУ пообещали помочь России с расследованием взрыва в Петербурге

«Все государства, которые имеют опыт борьбы с терроризмом, откликнутся на любые заявления. Если нужно будет, мы тоже можем помочь, как и другие государства, которые уже сделали заявления»,— цитирует «112 Украина» советника.

Тандит также выразил сочувствие семьям погибших и пострадавших при взрыве в Петербурге.