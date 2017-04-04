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Опубликованы списки пострадавших в метро в Санкт-Петербурге
Опубликованы списки пострадавших в результате взрыва в понедельник, 3 апреля, в метрополитене в Санкт-Петербурге. Всего в списке Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу числится 51 человек.
На данный момент 12 пострадавших находятся в Мариинской больнице, 19 в НИИ им. И.И. Джанелидзе, 9 в ВМА им. С.М. Кирова, 7 в Городской больнице № 26, один в Клинической больнице №122 им. Л.Г. Соколова, двое в СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», один в ДГБ им. К.А. Раухфуса.
Среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения, а также четыре женщины, личности которых не установлены.
В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошёл взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате происшествия погибли 11 человек.
Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».
Список пострадавших:
Быстрова Марина Евгеньевна Хасиев Виталий Вилич Митрофанова Наталия Владимировна Николаев Николай Алексеевич Станиславюк Дмитрий Дмитриевич Глазков Дмитрий Михайлович Тихомиров Владимир Владиленович Медянцева Елена Владимировна Кириллова Наталия Викторовна Еникеев Артур Ринатович Калинина Надежда Викторовна Калинин Сергей Владимирович Хокшакакбаров Шурикджон Мухамматович Велиев Заур Мушвих Оглы Бугрова Ирина Леонидовна Петрухина Светлана Николаевна Малыха Нина Ивановна Бугрова Анастасия Витальевна Слесаренко Анжелика Геннадьевна Куварин Константин Дмитриевич Захарченко Владимир Константинович Семенов Максим Сергеевич Власов Александр Валерьевич Баранцевич Игорь Алексеевич Турсунов Умар Ильханович Стужина Анна Сергеевна Карпакова Людмила Борисовна Неизвестная №509 (примерно 1947 года рождения) Неизвестная №510 (примерно 1982 года рождения) Неизвестная №511 (примерно 1993 года рождения) Неизвестная №512 (примерно 1997 года рождения) Смирнова Татьяна Сергеевна Соседова Надежда Максимовна Володько Михаил Валентинович Бахлыкова Евгения Андреевна Зонов Михаил Григорьевич Постнов Сергей Александрович Мелибоев Нуридин Ульянов Дмитрий Сергеевич Абламская Анна Николаевна Шабалин Юрий Аркадьнвич Чмыкало Тереза Владимировна Шушкевич Юрий Казимирович Головкова Светлана Борисовна Тарасенков Руслан Игоревич Вепренцев Михаил Алексеевич Колодкин Константин Евгеньвеич Гаюн Лев Дмитриевич Петров Константин Александрович Гасанова Виктория Владимировна Зяблицкая Александра Андреевна
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