Опубликованы списки пострадавших в метро в Санкт-Петербурге

Опубликованы списки пострадавших в результате взрыва в понедельник, 3 апреля, в метрополитене в Санкт-Петербурге. Всего в списке Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу числится 51 человек.

На данный момент 12 пострадавших находятся в Мариинской больнице, 19 в НИИ им. И.И. Джанелидзе, 9 в ВМА им. С.М. Кирова, 7 в Городской больнице № 26, один в Клинической больнице №122 им. Л.Г. Соколова, двое в СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», один в ДГБ им. К.А. Раухфуса.

Среди пострадавших есть одна несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения, а также четыре женщины, личности которых не установлены.

В понедельник, 3 апреля, в Санкт-Петербурге в метро произошёл взрыв на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате происшествия погибли 11 человек.

Возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Список пострадавших: