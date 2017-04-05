Смертник мог взорваться на станции "Петроградская"

Смертник из петербургского метро мог устроить теракт на станции «Петроградская». Об этом сообщает Life со ссылкой на неназванный источник.

По словам собеседника издания, террорист определился со станцией в последний момент. Источник заявил, что из-за этого он «провел на нужной ему синей ветке некоторое время». По данным спецслужб, за 40 минут до взрыва он зашел на «Петроградскую» и долго не решался сесть в вагон.

В вагоне, где произошел взрыв, молодой человек провел примерно десять минут. «По камерам наблюдения спецслужбам и следователям дано поручение установить точный маршрут смертника. В вагоне, по данным оперативников, все десять минут Джалилов провел слева от входа», - заявил источник Life.

Взрыв в петербургском метро произошел днем 3 апреля на перегоне «Сенная площадь» - «Технологический институт». Еще одну бомбу нашли на станции «Площадь Восстания», позже устройство обезвредили. Жертвами взрыва стали 14 человек, еще 62 пассажира пострадали.