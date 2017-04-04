Задержан глава Удмуртии

Собеседник агентства не уточнил, в связи с каким делом правоохранительные органы провели задержание.

Информационный портал «День.org» пишет, что глава Удмуртии вылетел утренним рейсом 18 301 авиакомпании «Ижавиа».

По словам очевидцев, Соловьев был в наручниках и в сопровождении четырех человек, двое из которых были в форме, двое – в штатском.

Источники издания рассказали, что задержание может быть связано с материалами «дела дорожников», которое расследует Управление Федеральной безопасности по Удмуртской Республике.