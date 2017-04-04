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Задержан глава Удмуртии
Фото: Государственный Совет Удмуртской Республики
Утром во вторник, 4 апреля, глава Удмуртии Александр Соловьев был этапирован в Москву. О его задержании сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства не уточнил, в связи с каким делом правоохранительные органы провели задержание.
Информационный портал «День.org» пишет, что глава Удмуртии вылетел утренним рейсом 18 301 авиакомпании «Ижавиа».
По словам очевидцев, Соловьев был в наручниках и в сопровождении четырех человек, двое из которых были в форме, двое – в штатском.
Источники издания рассказали, что задержание может быть связано с материалами «дела дорожников», которое расследует Управление Федеральной безопасности по Удмуртской Республике.
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