В МВД раскрыли детали убийства полицейских в Астрахани

Предполагаемыми убийцами двух полицейских в Астрахани являются участники аварии, на оформление которой приехали правоохранители, сообщают в управлении МВД по региону.

Ранее сообщалось, что неизвестные расстреляли в Астрахани двух полицейских, которые приехали на оформление ДТП. В розыск объявлена "Газель", на которой могут передвигаться четверо подозреваемых. Убитые сотрудники полиции имели звания лейтенанта и старшего лейтенанта. У одного из них остались двое детей. В городе объявлен план "Сирена", предусматривающий комплекс специальных мер, в соответствии с которыми личный состав подразделения полиции поднимается по тревоге и приступает к розыску и задержанию особо опасных преступников.

"Ночью 4 апреля в Госавтоинспекцию поступило сообщение о столкновении автомобилей "Газель" и Nissan March в Ленинском районе города Астрахани. На место ДТП был направлен автопатруль Отдельного батальона ДПС №1. По предварительным данным, во время оформления ДТП инспекторы подверглись нападению со стороны участников аварии, находившихся в микроавтобусе. Злоумышленники открыли огонь по стражам порядка из огнестрельного оружия и скрылись. От полученных ранений сотрудники ГИБДД скончались до приезда скорой помощи", — говорится в сообщении.