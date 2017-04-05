В Петербург прибыли родственники предполагаемого смертника, устроившего взрыв в метро

Родственники подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга Акбаржона Джалилова прибыли в аэропорт Пулково, сообщает RT.

По предварительным данным, мать и отец Джалилова прибыли в Северную столицу из города Ош в Киргизии.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования удалось установить место жительства исполнителя теракта в вагоне поезда метро в Петербурге Акбаржона Джалилова. Об этом сообщил руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Взрыв произошел в понедельник, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Следователи СУСК РФ по Санкт-Петербургу установили личность предполагаемого смертника, которым оказался уроженец Киргизии 22-летний Акбаржон Джалилов

Как выяснилось позже, Акбаржон Джалилов работал в одном из суши-баров Северной столицы.