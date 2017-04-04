Губернатор Полтавченко обратился к петербуржцам

Полтавченко попросил соблюдать спокойствие Петербургский губернатор Георгий Полтавченко пообещал, что причастные к взрыву в метро понесут заслуженное наказание.

Как сообщают СМИ, Полтавченко обратился к жителям города с видеообращением. В нем он заявил, что злодеи, устроившие ужасное преступление в метро Петербурга, не достигли своей цели. Он подчеркнул, что петербуржцев еще никому никогда не удавалось запугать. Видеообращение Полтавченко было опубликовано на сайте Смольного.

Губернатор попросил жителей с пониманием отнестись к тем мерам, которые будут приниматься правоохранительными органами . Кроме того, он попросил петербуржцев и гостей города соблюдать спокойствие.

По словам Полтавченко, он благодарен всем, кто пришел на помощь жертвам в первые же минуты и кто бескорыстно развозил людей по домам до позднего вечера.