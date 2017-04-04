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В эпицентре взрыва в метро Петербурга нашли тело выходца из Средней Азии

В эпицентре взрыва в метро нашли тело выходца из Средней Азии
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Тело обнаружено в предварительном эпицентре взрыва в петербургском метро, оно принадлежит выходцу из Средней Азии, но называть его "террористом" преждевременно, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Источник назвал мощность обезвреженного взрывного устройства в Петербурге "В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, следствие прорабатывает все версии.
Происшествия Санкт-Петербург
МВД
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