В эпицентре взрыва в метро Петербурга нашли тело выходца из Средней Азии

Тело обнаружено в предварительном эпицентре взрыва в петербургском метро, оно принадлежит выходцу из Средней Азии, но называть его "террористом" преждевременно, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах

Источник назвал мощность обезвреженного взрывного устройства в Петербурге "В возможном эпицентре взрыва обнаружено тело выходца из одной среднеазиатской страны. Однако называть его террористом-смертником слишком преждевременно", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, следствие прорабатывает все версии.