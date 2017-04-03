Опубликовано фото второго подозреваемого в петербургском теракте

В интернете появился снимок второго подозреваемого в организации теракта в санкт-петербургском метро. Снимок был опубликован «Пятым каналом» в аккаунте телекомпании в Twitter.

СРОЧНО. ЭКСКЛЮЗИВ: в распоряжении Пятого канала оказалось ФОТО второго подозреваемого в организации теракта https://t.co/hcQfu6w2w5 pic.twitter.com/IlFZL6qXeu — Пятый канал Новости (@5tv) 3 апреля 2017 г.

«Этот человек, как полагают в спецслужбах, мог заложить второе взрывное устройство в петербургском метрополитене, на станции Площадь Восстания», - говорится в сообщении.

Снимок был сделан незадолго до того, как неизвестный заложил взрывное устройство. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили и обезвредили эту бомбу. Ранее был опубликован снимок подозреваемого во взрыве в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт».

Адвокат из Санкт-Петербурга Марина Козлова, заметившая предполагаемого организатора теракта незадолго до трагедии, дала показания ФСБ . По ее словам, мужчина был «в глухой одежде ярко-синего цвета, как будто в ритуальном костюме». Его примерный рост – 185 сантиметров. Носит «русую бороду как будто с проталинами».

3 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв, жертвами которого стали 11 человек, еще 45 человек получили ранения.