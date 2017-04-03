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Свидетельница описала возможного исполнителя теракта в метро Петербурга
Юрист Марина Козлова из Санкт-Петербурга заявила, что видела предполагаемого организатора теракта в метро. Адвокат уже дала показания ФСБ. Ее слова передает РБК.
«Мужчина был в глухой одежде ярко-синего цвета, как будто ритуальный костюм. Высокая шапка без орнаментов, раза в два выше обычной тюбетейки. Тоже синего цвета, как один комплект. Он прямо держал спину, никуда не торопился. Он был роста около 185 см, по крайней мере выше остальных прохожих», — заявила Козлова.
Козлова также добавила, что видела подозреваемого исполнителя взрыва около 14:30. Он шел по улице Звенигородская в сторону улицы Марата. Женщина также заявила, что вспомнила подозреваемого, когда увидела в СМИ его снимок с камер видеонаблюдения. Среди прочего Козлова отметила, что у предполагаемого организатора теракта «русая борода как будто с проталинами», и шел он с пустыми руками.
3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще около 40 человек получили ранения. Полицейские предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.
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