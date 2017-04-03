Машиниста поезда, в котором произошел взрыв в Петербурге, наградят

Машиниста поезда, в котором произошел теракт, наградят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря петербургского метрополитена Юлию Шавель.

«Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден», - заявила Шавель.