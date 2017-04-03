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Машиниста поезда, в котором произошел взрыв в Петербурге, наградят
Фото: соцсети
Машиниста поезда, в котором произошел теракт, наградят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря петербургского метрополитена Юлию Шавель.
«Машинист не растерялся в сложной ситуации, когда услышал о неполадках в поезде, и согласно инструкции протащил состав к платформе. В закрытом пространстве жертв могло быть больше. Мы пока не решили, к какой награде он будет представлен, но будет награжден», - заявила Шавель.
Шавель добавила, что 51-летний Александр работает машинистом уже 15 лет. Следственный комитет России (СК РФ) ранее заявлял, что машинист принял верное решение не останавливать поезд в перегоне и этим спас жизни многих пассажиров. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 11 человек, еще 45 человек получили ранения. Полицейские предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.
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