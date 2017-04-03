СМИ опубликовали списки госпитализированных после теракта в Петербурге

В интернете были опубликованы списки пострадавших при взрыве в петербургском метро. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В списке имена только тех, кто был доставлен в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Возраст пострадавших – от 18 до 70 лет. В настоящее время личности некоторых госпитализированных продолжают устанавливать. Всего в медицинское учреждение доставили 15 раненых.

Фото: ФАН

Фото: ФАН

Фото: ФАН

Ранее была опознана первая жертва теракта – ей оказалась девушка 1996 года рождения. Также был опознан мужчина 20 лет. 3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. Погибли 10 человек, еще около 40 человек получили ранения.

Полицейские также предотвратили еще один взрыв на станции «Площадь Восстания». Взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель, было обезврежено.

На момент написания заметки станции метро в городе частично восстановили работу.