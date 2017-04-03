Похороны Евгения Евтушенко перенесены с 9 на 12 апреля. Об этом ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.

«Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», — пояснил Моргулис.

Поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США на 85-м году жизни.

Ранее сообщалось, что прощание с Евтушенко пройдет в московском Центральном Доме литераторов.