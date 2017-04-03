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Похороны Евгения Евтушенко перенесены

Похороны Евгения Евтушенко перенесены
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Похороны Евгения Евтушенко перенесены с 9 на 12 апреля. Об этом ТАСС сообщил друг семьи поэта Михаил Моргулис.
«Изначально мы планировали похороны на 9 апреля, но так как это воскресенье и к тому же праздник, Вербное воскресенье, то приняли решение отложить прощание с Женей и похороны на 12 апреля», — пояснил Моргулис.
Поэт Евгений Евтушенко скончался 1 апреля в США на 85-м году жизни.
Ранее сообщалось, что прощание с Евтушенко пройдет в московском Центральном Доме литераторов.
Евтушенко через своих представителей просил похоронить его в Переделкине, рядом с могилой Бориса Пастернака.
Происшествия
Евгений Евтушенко Борис Пастернак
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