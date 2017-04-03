Машиниста взорванного поезда метро допрашивают в прокуратуре

прокуратуре проходит допрос машинист поезда, в вагоне которого прогремел взрыв. Об этом сообщает портал LIFE со ссылкой на источник в метрополитене.

Известно, что 50-летний сотрудник метро имеет стаж около 10 лет. За это время выговоров со стороны руководства он не получал. В настоящее время машинист работает в Выборгском депо санкт-петербургского метро. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве ранее заявили, что машинист принят правильное решение не останавливать поезд после взрыва.

3 апреля в Санкт-Петербурге в перегоне между станциями метро «Технологический институт» и «Сенная площадь» прогремел взрыв. По последним данным, погибло не менее 10 человек, еще 37 человек получили ранения. Врачи оценивают состояние шестерых пострадавших как тяжелое. Все станции метро Санкт-Петербурга закрыты. Сотрудники полиции также обнаружили на станции «Площадь Восстания» неразорвавшееся взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.